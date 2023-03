Den Stars einmal ganz nah sein, dafür steht sich ein guter Fan auch gerne mal stundenlang die Beine in den Bauch. Ganz so lang mussten die FCK-Fans am Sonntag in der Grünstadter Ferdinand-Porsche-Straße aber nicht warten, die Autogrammstunde begann etwas früher.

Die Schlange war lang und der Andrang riesig. Gekommen waren Verteidiger Robin Bormuth mit der Nummer 32, Mittelfeld-Spieler Aaron Basenach mit der 39 und Stürmer Terrence Boyd (Nr. 13). Es war nicht das erste Mal, dass Matthias Bamberg, Geschäftsführer von Brigitte B’s Küchenstudio, die Profis des Traditionsclubs in die alte Grafenstadt eingeladen hatte. Das letzte Mal war eine Delegation des aktuellen Zweitligisten 2020 zu Gast. „Weil ich ein Fan bin, seitdem mich mein Vater mit auf den Betzenberg genommen hatte“, erklärt Bamberg. Bereits 45 Minuten vor Beginn der Autogrammstunde bildete sich eine große Menschentraube – im Geschäft und auf der Straße. Wäre er nicht Gastgeber gewesen, hätte sich der Küchenfachmann sicher auch selbst eingereiht. Zeit für ihre Fans nahmen sich die Kicker gerne. Da wurden nicht nur Kärtchen und mitgebrachte Gegenstände unterzeichnet, Zeit für Fotos und kurze Gespräche war auch.

Von Robin Bormuth erfuhr man beispielsweise, dass er schon immer Fußballprofi werden wollt. Der 20-jährige Aaron Basenach liebt es, mit seinen Fans zu feiern, und der 32-jährige Terrence Boyd verbindet mit dem FCK Fanpower, Leidenschaft und Ehrfurcht. Aktuell belegen die roten Teufel den sechsten Platz der Zweiten Bundesliga. Am Samstag, 18. März spielen sie gegen den erstplatzierten Darmstadt 98.