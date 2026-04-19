Der Verbandsgemeinderat des Leiningerland soll über ein Thema abstimmen – doch die Verwaltung verkündet das Ergebnis bereits eine Woche zuvor. Wie geht das?

Worte sind mächtig. Wir Redakteure wissen, wovon wir sprechen. Beispiel gefällig? An den Grundschulen der Verbandsgemeinde Leiningerland soll fürs Mittagessen der Kinder ein neues Abrechnungssystem eingeführt werden. Diese Aussage beschreibt einen Plan, anders als: An den Grundschulen der Verbandsgemeinde Leiningerland wird fürs Mittagessen der Kinder ein neues Abrechnungssystem eingeführt. Sie merken den Unterschied? Letzteres ist beschlossene Sache.

Genau diese Aussage rund um das neue Abrechnungssystem hat am Donnerstagnachmittag in der Redaktion für Fragezeichen gesorgt. Zwar hat der Schulträgerausschuss bereits grünes Licht gegeben, allerdings musste der Verbandsgemeinderat erst die endgültige Entscheidung treffen. Das sollte am Donnerstagabend passieren, also am 16. April. Die Entscheidung verkündet hat die Verbandsgemeinde allerdings schon eine Woche vorher auf der Internetseite – und das ausgerechnet bei einem Thema, bei dem Mitglieder des Schulträgerausschusses schon mokiert haben, die Verwaltung handle voreingenommen.

Ein Fauxpas mit fadem Beigeschmack

War sie das und hat deshalb mal eben verkündet, dass die Entscheidung schon gefallen ist? Es gibt Theorien, die wahrscheinlicher sind. Vielleicht steckt dahinter die Schulessenslobby, die Geld in die leeren Kassen der VG gepumpt hat, damit sie Einfluss auf die Entscheidung der Ratsmitglieder nehmen darf. Und da bietet sich doch an so zu tun, als sei der Drops schon gelutscht? Oder Hacker, die dem demokratischen Entscheidungsprozess unterwandern wollten. Spaß beiseite. Wahrscheinlicher ist, dass der Mitarbeiter, der für die Internetseite zuständig ist, mausgerutscht ist und die vorbereitete Pressemitteilung einfach acht Tage zu früh ins Internet geblasen hat. Oder dass jemand ahnungslos war und dachte, der Ausschuss macht die Entscheidung schon fix.

Fix war sie am Ende auch, sogar einstimmig. Der Schaden war also klein. Aber trotzdem wirft die Sache ein schlechtes Licht auf die demokratischen Prozesse. Man möge sich vorstellen, so etwas passiert bei einer Bürgermeisterwahl: Herzlichen Glückwunsch, Herr Kandidat, Sie werden nächste Woche gewählt sein! Oder bei einer Entscheidung über Windkraftanlagen. Da wäre die Stimmung sehr schnell sehr mies. Gut, dass das Fauxpas in dem Fall harmloser war.