Das Spiel war eines Gipfeltreffens würdig. Nach einem drastischen Spielverlauf verloren die Faustballer der TSG Tiefenthal am Samstag vor 60 Zuschauern in der Eisenberger Schulsporthalle das Topduell in der Zweiten Bundesliga West gegen Spitzenreiter TV Waibstadt mit 2:3. Gegen die zweite Mannschaft der Nordbadener siegten die Tiefenthaler mit 3:1.

TSG-Spielertrainer Ricardo Happersberger zeigte sich nach Spielschluss begeistert: „Das war ein megatolles Faustballspiel. Beide Teams haben ihre beste Leistung gezeigt. Die Stimmung war toll, es ging