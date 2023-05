Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Faustballer der TSG Tiefenthal sind ganz knapp am Meistertitel in der Zweitliga-Feldrunde 2020 vorbeigeschrammt. Das abschließende, entscheidende Saisonspiel in Karlsdorf verlor das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger gegen den TV Waibstadt mit 1:3-Sätzen. Dennoch zeigte sich der Tiefenthaler Coach alles andere als niedergeschlagen.

„In dieser vom Coronavirus geplagten Saison gab es ja keinen Aufsteiger in die Erste Bundesliga. Deshalb haben wir die letzten beiden Spiele nicht so ernst genommen. Wir haben einiges probiert und