Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viel Licht, kaum Schatten Faustball: Die Zweitliga-Faustballer der TSG Tiefenthal erwischten am Samstag einen Saisonauftakt nach Maß in die neue Feldrunde. Das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger kam beim Spieltag in Karlsruhe zu zwei Siegen.

Karlsruhe. Besser hätte die Feldrunde 2021 für die Faustballer der TSG Tiefenthal nicht losgehen können. Coach Ricardo Happersberger konnte auf beinahe alle Spieler zurückgreifen. Und der