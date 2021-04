Die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp wurden oft als „Tiefpunkt der Debatte“ bezeichnet. Richtig. Doch das gilt für beide Seiten.

Momentan wieder groß in Mode: Streit. Zwischenmenschlicher Streit, um genau zu sein. Kontroversen, Scharmützel, wilde Konflikte jedweder Art. Söder rangelt mit Laschet, Flick mosert über Salihamidzic und das Fußballherz hadert mit dem Videoschiedsrichter. Daran ist prinzipiell erstmal nichts verwerflich, Streit ist bekanntlich das Salz in der Demokratiesuppe. Blöd wird es allerdings, wenn aus einem frivolen Rumgealbere eine wilde Hasstirade wird und am Schluss alle weinen.

Auch Dietmar Hopp befindet sich im Dauerclinch – und das auch noch mit der kompletten Ultraszene des Landes. Diese steht derzeit zwar im Wohnzimmer statt im Fanblock, doch der Emotionalität der Fehde tut dies keinen Abbruch. Da sind auf der einen Seite Familienväter, die in ihrer Freizeit die Mutter eines ihnen weitestgehend unbekannten Milliardärs beschimpfen. Und da ist auf der anderen Seite ein durchschnittlich exzentrischer Mäzen, der in seiner Freizeit zur juristischen und medialen Ehrenrettung seiner Mutter angesetzt hat. Ein Mann im alleinigen Kampf gegen den vulgären Tiefflug.

Wobei, ganz alleine ist Hopp in diesem Kampf nicht. Er hat seine Milliarden, nun gut. Aber viel entscheidender in der öffentlichen Debatte erwies sich für Hopp in der Vergangenheit die Unterstützung wichtiger Multiplikatoren. Wichtige Männer und Frauen der Fußballwelt, nein, Spaß beiseite: Männer der Fußballwelt, die über den nötigen Einfluss verfügen, Debatten eine gewisse Richtung zu geben. Framing nennt sich dies in der Kommunikationswissenschaft – und ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Dafür braucht es lediglich ein paar Schlagwörter, dramaturgische Gesten, sowie eben den einen oder anderen Wasserträger.

Einer davon ist Fritz Keller. Der DFB-Präsident sprach vor einem Jahr mit betroffener Miene von einem „Tiefpunkt“ in Hinblick auf die Partie Hoffenheim gegen Bayern. Jenes Spiel, das wohl nur deshalb nicht abgebrochen wurde, weil sich die komplette Bayern-Entourage mit beschwichtigenden Gesten in Richtung eines Schmähplakats im Fanblock begab. Wilde Chaoten hier, Vernunftmenschen dort, so das Bild. Dazu das passende Framing auf und neben dem Rasen: Flick umarmt Hopp, Rummenigge umarmt Hopp, alle Spieler umarmen sich. Der gute, alte Eierkuchen. Hätte sich Dietmar Hopp an diesem Tag in den Gaza-Streifen verirrt, er hätte vermutlich auch den Nahost-Konflikt beendet.

Insizinierte Darstellung

Die überraschende Nachricht über eine inszenierte Darstellung kam angesichts dieser Bilder nun nicht sonderlich überraschend. Zentrale Personen beider Teams wussten im Vorfeld über die Fanaktion Bescheid, man besprach mögliche Reaktionen. Im Anschluss an den Eklat folgte dann noch eine Art Interview mit Hopp im Sportstudio, das mehr an einen Auftritt im Politbüro als an Journalismus erinnerte. Der Kuchen bestand aus faulen Eiern.

Allein: Die durchsichtige Scharade macht das Verhalten der Ultras nicht besser. Seit Jahren wird eine ernsthafte Debatte über die faktische Umgehung der 50+1-Regel in Hoffenheim und anderswo verhindert. Nicht zuletzt, weil Hopp das so möchte – und weil die Ultras ihn dabei tatkräftig unterstützen. Durch das trotzige Beharren auf Schimpfwörter aus der peinlichsten Schublade, lassen all die Wutfans kaum jemanden eine andere Wahl, als sich mit Hopp zu solidarisieren. Der Milliardär stilisiert sich in diesem Zusammenhang nicht zum Opfer, er ist eines. Niemand muss sich eine derartige Herabwürdigung gefallen lassen – ganz gleich, wie viele Lachsbrötchen er in seinem Leben verdrückt hat.

Bleibt abschließend noch das Schimpfwort an sich. Ein Begriff, der frauenverachtender und chauvinistischer kaum sein könnte. Dass er vermutlich auch von jenen gerufen wird, die sich an anderer Stelle gegen Sexismus und Homophobie engagieren, macht die Sache nur noch schlimmer. Die Ultras täten daher gut daran, sich Gedanken über die bevorstehende Wiederkehr in die Stadien zu machen. Und über die Frage, ob sie weiterhin auf ein vorgebliches Recht verweisen wollen, beim Fußball mal ordentlich die Sau rauszulassen – oder ob sie Mehrheiten für ihre Anliegen gewinnen möchten.

