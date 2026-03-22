Grünstadt RHEINPFALZ Plus Artikel Fast die ganze Fuzo bemalt: Kreidekunst in Grünstadts Zentrum (mit Bildergalerie)

Frühlingsliebe: Evelyne Samson (links) und Katharina Krause ermutigen zum Malen.
Frühlingsliebe: Evelyne Samson (links) und Katharina Krause ermutigen zum Malen.

Passanten durften am Samstag das Grünstadter Innenstadt-Pflaster verschönern. Die Organisatorin verrät, ob’s eine Einmalaktion bleiben soll.

Auch eine Hochzeitsgesellschaft mit gleich 80 Personen kam vorbei: Passanten haben am Samstag das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone mit Kreidemalereien verziert. Organisiert hatte die Aktion das Wirtschaftsforum, als Straßenkunst-Fachfrau war die Studentin Katharina Krause dabei. Sie hatte mit einem Motiv und der Frage „Was magst du am Frühling?“ vorgelegt, die Menschen konnten dann daran anknüpfen. Dazu kam ein großes Kreidebild von Evelyne Samson, das mit dem Hashtag #GrünstadtLiebe zu lokalpatriotischen Botschaften ermutigte. Wirtschaftsforums-Geschäftsführerin Hannah Schumacher sagt: „Am Ende war nahezu die gesamte Fußgängerzone von Süden bis Norden mit Kreidekunst geschmückt.“

Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone.
Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone.
Hat auch mitgemacht: Grünstadts Bürgermeister Mimmo Scarmato mit Hannah Schumacher (links) und Evelyne Samson.
Hat auch mitgemacht: Grünstadts Bürgermeister Mimmo Scarmato mit Hannah Schumacher (links) und Evelyne Samson.
Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone.
Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.
Einstiegsfrage für Spontankünstler: »Was magst du am Frühling?«
Einstiegsfrage für Spontankünstler: „Was magst du am Frühling?“
Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone.
Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.
Frühlingsbotschaft: Kreidekunst in der Grünstadter Fußgängerzone.
Frühlingsbotschaft: Kreidekunst in der Grünstadter Fußgängerzone.
Mit ihrer Vorlage: Studentin und Straßenkünstlerin Katharina Krause.
Mit ihrer Vorlage: Studentin und Straßenkünstlerin Katharina Krause.
Lokalpatriotisch: Hier geht’s um Grünstadt-Liebe.
Lokalpatriotisch: Hier geht’s um Grünstadt-Liebe.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.
Frühlingshaft: Kreidekunst auf dem Pflaster.
Frühlingshaft: Kreidekunst auf dem Pflaster.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.
Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo.

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Passanten hätten vor allem das gesellige Miteinander beim Malen hervorgehoben. Eine Neuauflage soll es Schumacher zufolge durchaus geben – aber so wie diesmal auch dann wieder recht spontan und mit kurzfristiger Ankündigung: Weil das Wetter dabei so entscheidend sei, gehe das gar nicht anderes.

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