Passanten durften am Samstag das Grünstadter Innenstadt-Pflaster verschönern. Die Organisatorin verrät, ob’s eine Einmalaktion bleiben soll.

Auch eine Hochzeitsgesellschaft mit gleich 80 Personen kam vorbei: Passanten haben am Samstag das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone mit Kreidemalereien verziert. Organisiert hatte die Aktion das Wirtschaftsforum, als Straßenkunst-Fachfrau war die Studentin Katharina Krause dabei. Sie hatte mit einem Motiv und der Frage „Was magst du am Frühling?“ vorgelegt, die Menschen konnten dann daran anknüpfen. Dazu kam ein großes Kreidebild von Evelyne Samson, das mit dem Hashtag #GrünstadtLiebe zu lokalpatriotischen Botschaften ermutigte. Wirtschaftsforums-Geschäftsführerin Hannah Schumacher sagt: „Am Ende war nahezu die gesamte Fußgängerzone von Süden bis Norden mit Kreidekunst geschmückt.“

Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone. Foto: Hannah Schumacher/oho Hat auch mitgemacht: Grünstadts Bürgermeister Mimmo Scarmato mit Hannah Schumacher (links) und Evelyne Samson. Foto: Hannah Schumacher/oho Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone. Foto: Hannah Schumacher/oho Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo. Foto: Hannah Schumacher/oho Einstiegsfrage für Spontankünstler: „Was magst du am Frühling?“ Foto: Hannah Schumacher/oho Frühlingsgefühle: Passanten verzieren das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone. Foto: Hannah Schumacher/oho Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo. Foto: Hannah Schumacher/oho Frühlingsbotschaft: Kreidekunst in der Grünstadter Fußgängerzone. Foto: Hannah Schumacher/oho Mit ihrer Vorlage: Studentin und Straßenkünstlerin Katharina Krause. Foto: Hannah Schumacher/oho Lokalpatriotisch: Hier geht’s um Grünstadt-Liebe. Foto: Hannah Schumacher/oho Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo. Foto: Hannah Schumacher/oho Frühlingshaft: Kreidekunst auf dem Pflaster. Foto: Hannah Schumacher/oho Vom Wirtschaftsforum organisiert: Malen in der Grünstadter Fuzo. Foto: Hannah Schumacher/oho Foto 1 von 13

Passanten hätten vor allem das gesellige Miteinander beim Malen hervorgehoben. Eine Neuauflage soll es Schumacher zufolge durchaus geben – aber so wie diesmal auch dann wieder recht spontan und mit kurzfristiger Ankündigung: Weil das Wetter dabei so entscheidend sei, gehe das gar nicht anderes.