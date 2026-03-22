Grünstadt Fast die ganze Fuzo bemalt: Kreidekunst in Grünstadts Zentrum (mit Bildergalerie)
Auch eine Hochzeitsgesellschaft mit gleich 80 Personen kam vorbei: Passanten haben am Samstag das Pflaster der Grünstadter Fußgängerzone mit Kreidemalereien verziert. Organisiert hatte die Aktion das Wirtschaftsforum, als Straßenkunst-Fachfrau war die Studentin Katharina Krause dabei. Sie hatte mit einem Motiv und der Frage „Was magst du am Frühling?“ vorgelegt, die Menschen konnten dann daran anknüpfen. Dazu kam ein großes Kreidebild von Evelyne Samson, das mit dem Hashtag #GrünstadtLiebe zu lokalpatriotischen Botschaften ermutigte. Wirtschaftsforums-Geschäftsführerin Hannah Schumacher sagt: „Am Ende war nahezu die gesamte Fußgängerzone von Süden bis Norden mit Kreidekunst geschmückt.“
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Passanten hätten vor allem das gesellige Miteinander beim Malen hervorgehoben. Eine Neuauflage soll es Schumacher zufolge durchaus geben – aber so wie diesmal auch dann wieder recht spontan und mit kurzfristiger Ankündigung: Weil das Wetter dabei so entscheidend sei, gehe das gar nicht anderes.