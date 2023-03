Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das erste Novemberwochenende nehmen sich die Grünstadter Feuerwehrleute traditionell frei. Dann geht das Rockfest über die Bühne. Nicht so in der Pandemie. Stattdessen traf man sich zum Kameradschaftsabend im Gerätehaus am Nordring – und stellte fest, wie gemütlich das ist.

Corona habe auch etwas Gutes, war am Samstagabend beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt öfter zu hören. In der Fahrzeughalle hatte die Zusammenkunft