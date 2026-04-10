Beim diesjährigen Ostereierschießen in Ramsen gab es am Ende nur zufriedene Gesichter. An zehn Veranstaltungstagen wurden beeindruckende 94.847 Ostereier „geschossen“.

Mit dieser starken Bilanz ist der Schützenverein wieder auf einem sehr guten Weg, das angestrebte Ziel von 95.000 Eiern zu erreichen, berichtete Vereinsvorsitzender Tobias Müller im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Seit dem Jahr 1977 wird dieser außergewöhnliche Wettbewerb jedes Jahr rings um die Osterfeiertage ausgetragen. Lediglich in zwei Jahren musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie pausieren. Viermal in der Vereinsgeschichte wurde sogar die Marke von 100.000 „geschossenen“ Eiern überschritten, wie Müller informiert.

In diesem Jahr waren es nach Aussage des Vereinsvorsitzenden vor allem unter der Woche zahlreiche Stammgäste, die zur Luftpistole oder zum Luftgewehr gegriffen haben, um treffsicher ins Schwarze zu zielen. Besonders erfolgreich sei der Gründonnerstag gewesen: An diesem Tag hätten die Teilnehmer 8.481 Eier erzielt – deutlich mehr als im Vorjahr mit 8.003 Eiern. Der stärkste Tag des diesjährigen Ostereierschießens war jedoch laut Müller der Ostersamstag. An diesem Tag erreichten die Schützinnen und Schützen stolze 18.269 Eier. Im Vergleich zum Vorjahr, als am Ostersamstag 16.960 Eier „geschossen“ wurden, bedeutet dies erneut eine deutliche Steigerung.

Das große Ziel liegt in greifbarer Nähe

Dabei wirft ein besonderes Jubiläum bereits seine Schatten voraus: Im Jahr 2027 feiert das Ostereierschießen in Ramsen seinen 50. Geburtstag. Dann möchte der Verein möglichst schon in den ersten Tagen die beeindruckende Gesamtmarke von drei Millionen „geschossenen“ Eiern knacken.

Bis heute liegt die Gesamtzahl Vereinsangaben zufolge bei exakt 2.973.883 Eiern – was bereits eine beachtliche Zahl darstellt. Klar ist: Das große Ziel des Schützenvereins Ramsen liegt in greifbarer Nähe.