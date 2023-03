Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit dem Wochenende kommt es in Eisenberg wiederholt zu Sachbeschädigungen. Am schwersten hat es das Erdbeerland Funck getroffen. Hier geht der Schaden in die Zehntausende. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Geschäftsführer Alexander Seiler ist zerknirscht. Gleich zweimal ist das von ihm mitgeführte Erdbeerland Funck in diesen Tagen Opfer von Randalierern geworden. Das erste Mal schlugen die bislang