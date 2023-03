Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rathaussturm in Corona-Zeiten? Ja! In Hettenleidelheim hat sich der Karnevalverein Feuerio gestern ins Rathaus aufgemacht. Maskiert, natürlich. Doch wollen die Narren in diesem Winter auch einen Umzug abhalten?

Während im vergangenen Jahr alle Fasnachtsveranstaltungen abgesagt wurden, will Hettenleidelheim in dieser Kampagne wieder durchstarten. Nach derzeitigem Stand soll es eine komplette Fasnachtskampagne mit