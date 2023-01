Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann die Kolpingsfamilie am Sonntag wieder Kinder und Jugend in der Bütt feiern. Wegen steigender Kosten stand die Veranstaltung zunächst auf der Kippe, wurde aber durch das Engagement örtlicher Firmen gerettet.

Kinder und Jugend in der Bütt ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Hettenleidelheimer Fasnacht. Die Veranstaltung bietet dem Nachwuchs eine Möglichkeit, das Brauchtum kennenzulernen und Bühnenluft zu schnuppern. Nicht selten sind aus ihr eingefleischte Fasnachter hervorgegangen, wie die Kolpingsfamilie mitteilt. Die Krönung des Kinderprinzenpaars habe eine lange Tradition und sei Jahr für Jahr ein Highlight.

Bei den Vorbereitungen Ende 2022 Jahres stellte der Vorstand der Kolpingsfamilie nach eigenen Angaben fest, „dass eine Umsetzung, wie man sie aus den vergangenen Jahren kannte, nicht machbar ist“. Die Energiekosten seien um das Dreifache gestiegen, die Hallenmiete müsse beglichen werden und auch die Kosten für Lebensmittel und Getränke hätten angezogen. Da es für den Vorstand nicht in Frage kam, die Veranstaltung für Kinder und Jugendliche erneut ausfallen zu lassen, habe er sich auf die Suche nach Unterstützern gemacht – und sei im Ort rasch fündig geworden.

Nach dem Motto „Hettrum hält zusammen“ hätten sich drei Sponsoren ohne Zögern bereiterklärt, die Veranstaltung zu finanzieren: die Firma Menke-Mineralöle, der Baggerbetrieb Philippi sowie der Metzger und Caterer Speeter. Die Kolpingsfamilie wertet das als klaren Beweis dafür, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinde gerade in der heutigen Zeit ist.

Termin

Kinder und Jugend in der Bütt am Sonntag, 29. Januar, 14.31Uhr, in der Gut-Heil-Turnhalle in Hettenleidelheim.