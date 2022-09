Die zweijährige Corona-Pause hat vielen Fasnachtsclubs geschadet. Das ließ Elferratspräsident Manuel Walther jetzt bei einer Versammlung der Siedlergemeinschaft Grünstadt erkennen. Die Fasnachter ziehen deshalb für den Saisonstart Konsequenzen.

Eigentlich war für 2022 wieder eine große Eröffnung der Fasnachtskampagne in Grünstadt geplant: Wie 2019 wollte man eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Karnevalclubs und Hexenorganisationen des Leiningerlandes auf die Beine stellen. „Doch bis heute hat gerade ein Karnevalclub seine Zusage gegeben“, sagt Elferratspräsident Manuel Walther (36). Dies sei eindeutig auf die Corona-Situation zurückzuführen, die alles andere als überwunden ist. Den Vereinen fehle es an Personal und manchen vielleicht auch ein wenig an Motivation. Deswegen beschlossen die Siedlerfasnachter jetzt bei einer Versammlung einstimmig, die Saisoneröffnung wie schon vergangenes Jahr ohne große Bühne zu begehen: als Frühschoppen am Schillerplatz am Samstag, 12. November, 11 Uhr, mit einem kleinen Getränke- und Grillstand. Dabei soll Karnevalsvereinen und Hexenclubs, die dabei sein möchten, die Möglichkeit einer Präsentation gegeben werden. Offiziell werde eine gemeinsame Saisoneröffnung aber nicht stattfinden. Zudem würden alle Siedler-Narren-Veranstaltungen so geplant, dass die Events im Falle einer gesetzlich angeordneten Corona-Sperre kurzfristig abgesagt werden könnten, so Walther, der wie sein Vize Rainer Müller einstimmig im Amt bestätigt wurde.

Termine

Folgende Termine planen die Siedler für die Saison 2023 (alle Veranstaltungen im Weinstraßencenter): Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr: Ordensverleihung mit Jubiläumsakt „66 Jahre Siedlerfasnacht in Grünstadt“, Freitag, 3. Februar, 19 Uhr: 1. Prunksitzung, Samstag, 4. Februar, 19 Uhr: 2. Prunksitzung und Samstag, 11. Februar, 19 Uhr: Fasnachts-Party. Der Kartenvorverkauf – pro Ticket 15 Euro – beginnt am 12. November in der städtischen Touristinformation, Altes Rathaus.