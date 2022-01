Lange Zeit war man in Hettenleidelheim guten Mutes, die Fasnacht dieses Jahr gebührend feiern zu können, nun sind die Veranstaltungen doch alle abgesagt worden: Wie Reinhard Herbst, Vorstandsvorsitzender des Karnevalvereins Feuerio, im Namen seines Vereins, der Kolpingfamilie und des VfR mitteilt, haben die Vorstände vergangene Woche beschlossen, ihre Veranstaltungen nicht abzuhalten.

Eine Saalfasnacht, bei der die Anwesenden geboostert oder aktuell getestet sein müssen, hätten sich die drei fastnachtstreibenden Vereine vom Orga-Aufwand her noch vorstellen können, sagt Herbst. Ausschlaggebend für das „Nein“ sei die Bestimmung gewesen, dass Besucher der Sitzungen und des Balls Masken tragen müssten. Eine Veranstaltung wie der Krönungsball sei mit Schutzmasken nicht vorstellbar, sagt Herbst: „Das hat einfach keinen Sinn.“ Natürlich seien alle Fasnachter enttäuscht, dass nun die zweite Kampagne in Folge ins Wasser falle, zumal es lange Zeit gut aussah, die Garden seit Sommer trainiert hätten und die Tänze für den Krönungsball schon einstudiert waren. Aber angesichts der Corona-Bestimmungen gehe es nicht anders.

Der Krönungsball war ursprünglich für kommenden Samstag geplant, im Dezember hatte der KV Feuerio beschlossen, dass er erst am 5. Februar über die Bühne gehen soll – was nun auch nicht so sein wird. Ab sofort hoffen die Vereine auf das kommende Jahr. Das Prinzenpaar steht immerhin schon fest – es ist jenes, das eigentlich in diesem Jahr auf dem Thron gesessen hätte. Herbst betont mit einem Lachen, dass zwar die Veranstaltungen zur Fasnacht in Hettenleidelheim abgesagt worden seien, die Fasnacht als solche aber nicht: „Das wäre, wie wenn man sagen würde: ,Ostern gibt’s nicht mehr!’ “