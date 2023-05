Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein ganz besonderer Gast ist jetzt zu Besuch bei Elli Neubig in Bockenheim gewesen. Der Sohn eines französischen Kriegsgefangenen kam mit seinen Kindern in den Ort, an dem sein Vater Jean Harispuru vor 80 Jahren als Arbeiter eingesetzt war. Es ist die Geschichte einer außergewöhnlichen Verbindung.

Bockenheim. Elli Neubig erinnert sich noch gut an jenen Tag im Jahr 1942, als rund 40 französische Kriegsgefangene unter strenger Bewachung durch Bockenheim geführt wurden. Die Bauern konnten