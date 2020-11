Dass einer Frau aus Grünstadt auf dem Weg nach Ludwigshafen Zweifel gekommen sind, hat sie vor einem Fehler bewahrt.

Bei einer 72-jährigen Grünstadterin rief am Mittwochmittag ihr vermeintlicher Sohn an. „Er gab mit weinerlicher Stimme an, dass er bei einem Verkehrsunfall eine Radfahrerin tödlich verletzt habe und deswegen in Haft müsse“, berichtet Polizeichef Sigfried Doll. Bevor die Geschädigte nachfragen konnte, habe ein „Polizeibeamter“ das Telefon übernommen und die Mutter aufgefordert, 40.000 Euro zu zahlen. Dies sei dann noch von einer falschen Staatsanwältin bestätigt worden. Die verängstigte Geschädigte konnte allerdings nur 20.000 Euro bei ihrer Bank abheben, führt Doll weiter aus. Sie fuhr damit nach Ludwigshafen, um das Geld dort zu übergeben. Auf der Anfahrt kamen der Geschädigten dann doch Zweifel. Sie erstattet gegen 16.30 Uhr Anzeige bei der Inspektion in Grünstadt. „Nochmal gut gegangen“, sagt Polizeichef Doll. Falsche Polizisten sind derzeit vermehrt aktiv: Sie rufen bei Senioren an, um sie mit psychischem Druck dazu zu bringen, Geld zu übergeben oder vor die Haustüre zu stellen. Ein Mann aus Neuleiningen hat so zuletzt mehrere Tausend Euro verloren, eine Frau aus dem Raum Bad Kreuznach sogar 300.000 Euro.