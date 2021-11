Ein 73-Jähriger aus dem Raum Grünstadt ist am Dienstag Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein Anrufer als Polizeibeamter ausgegeben und den Mann stark verunsichert mit der Behauptung, dass er Opfer einer Straftat werden könnte. Der Rentner fiel darauf herein und kam der Aufforderung des Unbekannten nach, Wertsachen und Bargeld vor die Haustür zu legen. Auf diese Weise ist dem 73-Jährigen ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, niemals Schmuck, Geld oder andere Wertgegenstände vor der Tür abzulegen. Es wird angeraten, bei unklaren Sachverhalten sofort die Polizei zu verständigen.