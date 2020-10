Noch rechtzeitig misstrauisch geworden ist eine alte Dame in der Hans-Böckler-Straße in Grünstadt: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klingelten am Mittwochvormittag zwei Männer bei der 88-Jährigen. Sie gaben sich als Arbeiter von der Stadt aus und sagten, die Frau solle aufgrund eines Leitungsschadens das Wasser in ihrer Wohnung abstellen und im Badezimmer den Wasserhahn öffnen. Die 88-Jährige wurde misstrauisch, als einer der Männer die Badezimmertür hinter ihr zuzog. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass sich der zweite Mann in ihrem Schlafzimmer aufhielt. Daraufhin verwies sie die Männer lautstark ihrer Wohnung. Offenbar hatte die Frau den Trick rechtzeitig bemerkt, da (noch) nichts entwendet wurde. Von einem der Männer gibt es eine Beschreibung: etwa 1,85 m groß, schlanke Figur, gepflegte Erscheinung, glatt rasiertes Gesicht, 30 bis 40 Jahre alt, hellbraune Haare, bekleidet mit Jeans und Blouson (grau-blau). Er habe eine Mappe unter dem Arm getragen. Die Männer hätten schlechtes Hochdeutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Möglicherweise seien die Männer anderweitig aufgefallen und jemand könne Angaben zu einem Fahrzeug machen, so die Polizei Grünstadt. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06359/93120.