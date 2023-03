Da hatte die Polizei offenbar den richtigen Riecher: Ein Mann, der am Donnerstag in Grünstadt in eine Polizeikontrolle geraten ist, nannte der Polizei zunächst falsche Personalien. Dann fanden die Beamten eigenen Angaben zufolge auch noch heraus, dass der Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Außerdem verhielt er sich auffällig, der Urin-Teststreifen zeigte schließlich an, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwarten nun einige Verfahren.