Schrecksekunde für eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag: Als sie die K 76 von Kerzenheim kommend in Richtung Steinborn befuhr, stellte sie unmittelbar vor der Gabelung nach Stauf fest, dass ihr Fahrzeug qualmte. Die Autofahrerin parkte das Fahrzeug auf dem Grünstreifen, der kurz darauf zu brennen begann. Sie fuhr den Wagen in den Westring, stellte ihn dort ab und versuchte dann, den Flächenbrand zu löschen. Aufgrund der sehr starken Windböen brannte das Grünzeug aber wie Zunder, erklärte Kerzenheims Wehrführer Andreas Brauer die Situation. Die Brandstelle, die gut 80 Quadratmeter groß war, befand sich unmittelbar an einem Waldrand. Die dazugerufene Feuerwehr konnte ein Übergreifen aufgrund der schnellen Löscharbeiten aber verhindern. Neben Einheiten der Verbandsgemeinde Eisenberg wurden auch die Großtanklöschfahrzeuge aus Göllheim und Hettenleidelheim, die jeweils 5000 Liter Löschwasser im Fahrzeug haben, mit alarmiert. In dem Auto, das den Brand auslöste, hatte es einen Schmorbrand im Motorraum gegeben. Es war nicht mehr fahrfähig.