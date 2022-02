Die Polizei sucht nach einem Fahrer, der am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der L448 zwischen Lautersheim und Rodenbach einen Unfall gebaut hat. Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug sogar überschlug. Dem Pkw-Fahrer sei es gelungen, von der Unfallstelle zu flüchten, obwohl sein Auto wohl schwer beschädigt gewesen ist, so die Polizei weiter. Durch den Unfall wurde ein Leitpfosten zerstört. Zu dem Fahrzeug ist bisher lediglich bekannt, dass an diesem ein DÜW-Kennzeichen angebracht war. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden, Telefon 06352 911-2700.