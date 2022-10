Ein 29-Jähriger Autofahrer muss für einen Monat seinen Wagen in der Garage lassen. Am Sonntag geriet der Mann gegen 22.25 Uhr in der Daimlerstraße in Grünstadt in eine Verkehrskontrolle. Da die Polizisten bemerkten, dass er nach Alkohol roch, wurde ein Test durchgeführt. Das Ergebnis: 0,5 Promille. Neben dem einmonatigen Fahrverbot erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Zusätzlich werden zwei Punkte in Flensburg eingetragen.