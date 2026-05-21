Die finale Kreuzerweg-Abstimmung hat zu einem guten Ergebnis geführt – und das ganz unabhängig von den Regeln, die künftig im Kreuzerweg gelten.

Es klang bitter, was der eingefleischte Fahrradstraßen-Gegner Wolfgang Lenhart (CDU) seinen Ratskollegen vor der endgültigen Entscheidung vorhielt: Viele Bürger fühlten sich „abgewimmelt“ und „ausgeliefert“, so entstehe Politikverdrossenheit. Doch er verband harte Worte mit einer umgänglich und humorig gefärbten Vorrede: „Ich wünsche allen einen schönen Abend, egal wie die Abstimmung ausgeht. Der Abend kann ja nichts dafür.“

Zu eigener Schwäche bekannt

Um Verbindlichkeit bemühte sich auch FWG-Fraktionschef Johannes Adam, indem er zum Beispiel verschmitzt einräumte: Natürlich habe er sich für seine Argumentation wider die Fahrradstraße jene Zahlen herausgepickt, die ihm gerade ins Konzept passen. Obendrein zeigte er Souveränität, indem er sich zu eigener Schwäche bekannte: „Ich bin auch ein begeisterter Fahrradfahrer, als alter Knacker. Aber ich kann’s nicht mehr so.“

Der Mann mit 26-jähriger Ratserfahrung gestand gar: Er sei wegen der zu treffenden Entscheidung gerade „ein bissel aufgeregt“. Dass sie die Last der Verantwortung spürt, ließ auch Karin Schramm (CDU) erkennen: indem sie davon sprach, dass es auf der von ihr befürworteten Fahrradstraße auch zu Unfällen kommen könne. Und gleich mehrere Ratsmitglieder betonten, wie sehr sie mit Kollegen der politischen Konkurrenz übereinstimmen.

Mit Anstand gestritten

Dass es bei den seit Monaten erprobten Kreuzerweg-Verkehrsregeln dauerhaft bleibt, ist daher nur ein Ergebnis dieser Debatte. Das zweite und vielleicht sogar wichtigere: Der Rat hat sich als ein Gremium erwiesen, das kontroverse Debatten vernünftig und mit Anstand zu führen zu weiß. Diese Erkenntnis sollte selbst eingefleischten Fahrradstraßen-Gegnern – auch denen ohne kommunalpolitisches Amt – über Bitterkeit hinweghelfen.