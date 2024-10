Ein Unfall mit einem leicht Verletzten hat sich am Montag gegen 16.50 Uhr an der Einmündung von Haupt- und Schulstraße in Altleiningen ereignet. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Ein 63-jähriger Autofahrer befuhr die L520 in Richtung Carlsberg und wollte nach links in die Schulstraße abbiegen. Ein 47 Jahre alter Fahradfahrer war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Wagen am rechten Fahrbahnrand anhält und war deshalb links an diesem vorbeigezogen. Für ihn unerwartet bog das Auto ab, als er neben ihm war. Infolge der Kollision stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich dabei leicht am Handgelenk. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden, das Rad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sollen sich bei der Polizei zu melden, Telefon 06359 9312-0, E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de.rhp