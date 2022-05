Weil am Samstagmorgen gegen 6.25 Uhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer auf der Kreuzung Kreuzerweg und Mozartstraße in Grünstadt zu stark gebremst hat, ist er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen gekommen. In einem Polizeibericht heißt es, dass der Fahrradfahrer dabei mit einem Auto zusammengestoßen ist und sich eine Platzwunde im Gesicht zugezogen hat. Die Wunde des 16-Jährigen musste ärztlich versorgt werden.