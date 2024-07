Weil sie beim Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, fand sich eine Eisenbergerin am Freitag in Neuleiningen in misslicher Lage wieder. Ihr Wagen durchbrach einen Parkplatz-Zaun und fuhr einige Meter die Böschung herab. Von dort aus hätte er leicht auf die Tiefenthaler Straße (L453) rutschen und in dort fahrende Autos krachen können. Doch eine Straßenlaterne bremste den VW-Van noch rechtzeitig ab. Bis die Rettungskräfte anrückten, sorgte außerdem ein anderer Autofahrer für zusätzliche Sicherheit: Er band den Unfallwagen mit einem Seil an die eigene Anhängerkupplung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.