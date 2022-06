Durch Wegrennen hat am Montagabend der Fahrer eines Luxus-Audi einer Polizeikontrolle in Grünstadt entkommen wollen. Die Beamten haben eigenen Angaben zufolge den 31-Jährigen aber kurz darauf gestellt und so herausgefunden: Es handelt sich um einen alten Bekannten, den sie schon mehrfach ohne Führschein am Steuer eines Autos erwischt hatten. Diesmal behauptete er, dass er gar nicht gefahren sei. Also haben ihn die Polizisten durchsucht – und bei ihm den Führerschein einer anderen Person sowie den Autoschlüssel gefunden. Den Audi S7 haben die Einsatzkräfte daraufhin beschlagnahmt und abschleppen lassen. Ermittelt wird jetzt nicht nur gegen den Mann, sondern auch gegen seine Gattin: Sie ist die offizielle Halterin des Wagens und steht nun unter dem Verdacht, ihr Auto einem Menschen ohne Führerschein überlassen zu haben.