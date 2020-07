Am Dienstag gegen 21.10 Uhr wollte die Polizei in der Obergasse in Grünstadt den Fahrer eines Leichtkraftrades kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch über Feldwege nach Dirmstein und dann nach Sausenheim. Dort verloren ihn die bei der Verfolgung eingesetzten Streifenfahrzeuge aus den Augen. Auch an der Halteranschrift konnte der Fahrer nicht ermittelt werden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06359/9312-0.