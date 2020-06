Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 11.40 Uhr auf der Eistalstraße zwischen der Einmündung Quirnheim/Tal und Ebertsheim ereignet.

Der 27-jährige Fahrer eines Kleintransporters verlor laut Polizeibericht an einer Fahrbahnverschwenkung kurz vor Ebertsheim aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Verkehrsinsel, wo er eine Straßenlaterne umriss, und rutschte weiter in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 43-jährigen Fahrerin aus Eisenberg. Sie war mit ihrer 19-jährigen Tochter unterwegs in Richtung Grünstadt.

Alle drei Personen wurden leicht verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung in die Krankenhäuser Frankenthal und Grünstadt gebracht. Der Fahrer des Transporters war nicht nur zu schnell gewesen, bei ihm wurde auch bei einem Atemalkoholtest ein Wert von über 3 Promille ermittelt. An beiden Autos entstand Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro, sie wurden abgeschleppt.

Die Eistalstraße musste etwa 90 Minuten voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren zwei Streifenwagen der Polizei Grünstadt sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber. Zur Absicherung der Unfallstelle und weil Betriebsstoffe ausliefen, waren auch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Leiningerland mit insgesamt 25 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Dem Fahrer des Transporters wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Strafverfahren.