Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Kreis Bad Dürkheim soll laut Polizei unter Einfluss von Drogen am Steuer gesessen haben. Die Beamten kontrollierten ihn am Samstagabend in der Grünstadter St.-Peter-Straße. Dabei stellten sie bei ihm laut Polizeibericht drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Den Fahranfänger erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. „Da der Tatbestand zudem zwei Punkte im Fahreignungsregister nach sich zieht, wird sich der 18-Jährige im Rahmen einer Nachschulung noch einmal intensiver mit dem Straßenverkehrsgesetz auseinander setzten müssen“, heißt es im Polizeibericht.