Von Hermann Schäfer

Vom Winde verweht werden in der beginnenden Herbstzeit nicht nur die Blätter an den Bäumen, die die Sommertrockenheit überstanden haben. Offensichtlich wurden schon auch die zahlreichen Fahnen im Eisenberger Zentrum in den Winterschlaf geweht. Die seit einigen Tagen nackten Fahnenmasten rund um den alten und neuen Marktplatz stellen erschreckend deutliche Vorboten des Herbstes dar. Doch im Gegensatz zu den Blättern an den Bäumen unterliegen die Fahnen nicht dem natürlichen Kreislauf der Jahreszeiten, sondern flattern zu jeder Zeit im Wind, der sie im Laufe der Zeit doch etwas zerzaust hat. Sie haben ihre Dienste getan, wurden entfernt und werden sicher umgehend durch neue Nachfolger ersetzt, damit diese auch in der dunklen Jahreszeit bunte Akzente in die Stadtmitte setzen. Falls nicht, bleibt immerhin der Anblick des „rostigen Ritters“, der dann neben den gähnend leeren Fahnenmasten die Blicke auf sich zieht. Tröstlich sind die kahlen Masten wahrlich alle nicht.