Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie ein Sheriff sucht ein offizieller Gemeindevertreter einen Teenager übers Netz. Damit hat er den Bogen genauso überspannt wie das Kind.

Ein Mädchen übers Internet zu mobben, ist eine schlimme Sache. Doch der Täter war ein Zwölfjähriger, also ein Kind. Thomas Mann, fünfmal so alt, schießt in gleicher Weise