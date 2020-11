Kürzlich hat die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg einen Hilferuf formuliert, weil sie durch die corona-bedingte Schließung des Grünstadter Bistros Lebensreich in finanzielle Schieflage zu geraten droht. Die Bitte um Unterstützung haben viele Menschen in der Region vernommen – darunter Cartoonist Holger Faber aus Hettenleidelheim.

Für Faber stand sofort fest, dass er etwas unternehmen will, um dem gemeinnützigen Verein in der aktuell schwierigen Situation zu helfen. Die meisten Bürger können vor allem dadurch etwas beitragen, dass sie weiter Lebensmittel und Kunsthandwerk im Bistro erwerben. Als Künstler hat Faber darüber hinaus aber noch andere Möglichkeiten: Er bringt die knubbelnasigen Charakterköpfe aus seinen Cartoons in Stellung und hofft, dass sie Geld in die Kasse des Bistros – und damit letztlich der dahinter stehenden gemeinnützigen Gesellschaft – spülen werden.

In den vergangenen Monaten ist Faber schon fleißig gewesen, hat unter anderem ein virtuelles Freinsheimer Stadtmauerfest und einen Klimastreik veranstaltet, um einen kleinen Ausgleich zum brachliegenden kulturellen und sozialen Leben zu schaffen. Interessierte konnten daran über das Internet teilnehmen. Und das funktioniert so: Faber zeichnet einen Hintergrund, in dem die Veranstaltung stattfinden soll und postet in den sozialen Medien Einladungen. Wer mitmachen will, stellt ihm ein Foto zur Verfügung und kann sich in diesen Hintergrund hineinzeichnen lassen.

Mit Beteiligung zufrieden

„Beim Stadtmauerfest durfte sich jeder noch eine Begleitperson, etwas zu Essen oder zu Trinken aussuchen, und beim Klimastreik hatte jede Figur ein Plakat in der Hand“, erklärt Faber. Mit der Beteiligung war er beide Male zufrieden: Beim Stadtmauerfest, dessen Absage viele Menschen betroffen gemacht hatte, waren etwa 50 Leute dabei, und zum Klimastreik kamen um die 30. Prominenz befand sich übrigens auch darunter: Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer folgte der Einladung Fabers zum Streik.

Das Bild von diesem Ereignis erlebt nun eine Art Zweitverwertung: Faber hat es noch einmal überarbeitet und ergänzt, mit einer Widmung versehen und unter das Motto „Gemeinsam helfen – Corona Care-Toon“ gestellt. 250 Drucke im Din-A3-Format sind geplant, und die sollen zugunsten des Bistros Lebensreich verkauft werden. Der Preis beträgt 50 Euro. Faber hofft, dass sich viele Menschen in der Region für die Sache erwärmen können. „Bei 250 mal 50 Euro käme schon ein bisschen was zusammen, und das würde komplett an den Verein gehe, denn ich behalte nichts für mich“, betont er.

Kleiner Spenden-Anreiz

Das Team des Bistros habe sich sehr über die Initiative gefreut. Faber sieht das bunte Bild mit seinen knubbeligen Zeichenfiguren als kleinen Anreiz: Wer Geld für die Lebenshilfe spendet, hat so etwas, das er mit zu sich nach Hause nehmen kann. Den ersten Stoß Bilder hat er bereits an das Team des Bistros weitergegeben. Dort kann man sie nun erwerben und zugleich etwas Gutes tun.