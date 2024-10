Beim Familiennachmittag am Winzerfest-Montag ist noch Platz auf der Bühne für verschiedene Darbietungen. Die Organisatoren hoffen auf die eine oder andere Tanz-, Sing- oder Turngruppe, die ihr Können mal präsentieren möchte. Interessierte können sich im Rathaus anmelden unter Telefon 06359 946410 oder per E-Mail an info@bockenheim.de. Außerdem benötigt die Ortsgemeinde noch jede Menge Kuchen. Wer backen möchte, soll sich bei Gabi Keidel (Telefon 06359 4554) melden. Das Bockenheimer Winzerfest 2024 findet vom 18. bis 21. Oktober statt, der Kartenvorverkauf läuft noch bis Donnerstag, 17. Oktober. Karten gibt es im Rathaus, bei der Brennerei Keidel (Salhof 1), beim Weingut Benß (Am Spiegelpfad 10, 06359 4333) und in Grünstadt bei Schreibe’s Fahrzeugtechnik (Obersülzer Straße 24, 06359 919933).