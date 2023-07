Von Freitag bis Montag feiert Grünstadt sein Weinfest, dafür muss im Zentrum wieder einiges gesperrt werden. Los geht es am Dienstag um 18 Uhr: Für den Aufbau der Fahrgeschäfte wird der Synagogenplatz zwischen Bahnhof- und Poststraße dichtgemacht. Eine Stunde später, also um 19 Uhr, wird der Parkplatz in der Turnstraße für den Kühlwagen und den Toilettencontainer gesperrt. Weitere Eingriffe in den Verkehr gibt es dann ab Freitag: Die Straße Östlicher Graben I wird voll gesperrt, die „Luitpoldplatzstraße“ wird in nördliche Richtung als Einbahnstraße eingerichtet, in der Turnstraße wird die Einbahnstraßenregelung umgekehrt (Einbahnstraße in westliche Richtung). Das Fest beginnt gleich am Freitagabend mit einem seiner Höhepunkte: der Krönung der Weingräfin. Die Zeremonie beginnt um 19 Uhr, die scheidende Mara I. und ihre Nachfolgerin Charlotte I. fahren in einer blumengeschmückten Kutsche vor. Neben Ansprachen des Bürgermeisters und der Weinhoheiten steht die Auszeichnung der Wein-Preisträger auf dem Programm. Eine Besonderheit steht diesmal am Samstag an: Die „Vor-Tour der Hoffnung“ legt gegen 16.45 Uhr einen Zwischenstopp am Weindorf ein. Erwartet werden etwa 120 Radfahrer, die vorab für krebskranke Kinder gesammelte Spenden in Empfang nehmen.