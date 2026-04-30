Die Pferdepension Leßner in Obersülzen hat die Boxenhaltung abgeschafft. Ihre Betreiber sind sicher: Das ist besser für die Tiere. Kunden haben sie nun trotzdem verloren.

Hohes Dach, Holzwände und der Geruch von Heu in der Luft: Das Stallgebäude der Pferdepension Leßner in Obersülzen bietet für die großen Tiere viel Platz. Drinnen gibt es einen Bereich, der vor wenigen Monaten noch anders aussah.

Früher hatte die Pferdepension dort Pferdeboxen stehen. Das sind voneinander mit Wänden getrennte Bereiche, in denen das Pferd für einige Stunden unterkommt. Es hat dort zu trinken und bekommt zu essen. Nur kann es sich in der Box nicht viel bewegen. Größere Runden zu drehen geht nicht. Und es gibt noch ein Problem: Die Tiere haben kaum Kontakt zueinander.

Die Pferde Lazy und Silvano beim Essen im Stall. Foto: Alexander Hogrefe

Immer ein Leittier

Das könne schwere Folgen haben, erklärt Carina Leßner, die mit ihrem Mann Benjamin die Pferdepension in Obersülzen führt. Denn Pferde sind Herdentiere. Sie brauchen also den Austausch untereinander. Verbringen sie zu viel Zeit allein, bekommen sie Stress. Die Folge: Sie verhalten sich unruhig oder können sogar beißen.

Dem wollten die Leßners entgegenwirken und haben entschieden, die Boxenhaltung zu beenden. Dafür bauten sie ein Stallgebäude artgerecht um: Die Boxen kamen raus, und es entstand ein größeres Areal, begrenzt durch hölzerne Trennwände.

Auch Pferde haben manchmal Durst. Foto: Alexander Hogrefe

Dort zeigt Benjamin Leßner auf einen Haufen Stroh, der auf dem Boden liegt. Die Pferde können sich darauflegen, wenn sie wollen. Es gibt zwei Haufen – da aktuell nur zwei Pferde im Stall unterkommen. „Es gibt also genug Platz, damit sich die Tiere aus dem Weg gehen können“, erklärt Leßner. Das sei wichtig wegen der Rangordnung, die es unter den Pferden gibt. In der Gruppe gibt es immer ein Leittier, das das Sagen hat. Heißt: Das Leittier kann andere vertreiben – an Futterstellen zum Beispiel.

Geschulter Blick

Wer das Leittier ist, zeigt sich am Verhalten der Tiere, schildert Carina Leßner. Bedrohen sich zwei, dann wiehern sie nicht. Das Dominanzverhalten sei subtiler – etwa indem die Ohren angelegt werden oder durch einen aggressiven Blick. Wollen gleich zwei Tiere die Führung übernehmen, kann es zum Kampf kommen. Das ist gefährlich, denn sie können sich schwer verletzen. „Ein Pferdetritt kann das Bein eines anderen Pferdes brechen“, sagt Carina Leßner. Für das Tier und den Reiter wäre das eine Katastrophe.

Auf zwei Strohhaufen können sich die Pferde hinlegen. Foto: Alexander Hogrefe

Umso mehr sind die Leßners vorsichtig. Bekommen sie ein neues Pferd anvertraut, müssen sie erst sichergehen, dass es in die Gruppe passt. „Mittlerweile haben wir den Blick dafür“, sagt Carina Leßner. Nach Jahren, in denen beide die Pferdepension leiten, wüssten sie, wie Tiere aufeinander reagieren können – ob sie also aggressiv werden oder sich untereinander verstehen.

Doch sicherheitshalber gibt es einen Spezialbereich in dem umgebauten Stall, der einer Haltungsbox ähnelt. Das neue Pferd kommt da rein und wegen der Trennwände können sich die Tiere nicht angreifen, aber kennenlernen. Das diene der Beobachtung, erklärt Benjamin Leßner. Damit sehen die Pensionsbetreiber, wie die Tiere aufeinander reagieren. Erst wenn sich alle verstehen – also die Rangfolge geklärt ist –, kann das Pferd zu den anderen auf die Koppel.

Es gibt Wermutstropfen

Draußen sind die Grasflächen groß genug, damit jedes Tier Platz hat. Besitzer, die ihr Pferd bei der Pension abgeben, können dort reiten. Fressplätze gibt es genug – damit kein Pferd leer ausgehe, sollte das Leittier einen Platz beanspruchen, meint Carina Leßner.

In dem umgebauten Stall der Pferdepension Leßner gibt es keine Pferdeboxen mehr – die Tiere haben jetzt direkten Kontakt zueinander. Foto: Alexander Hogrefe

Einen Wermutstropfen hatte das neue Konzept allerdings: „Ein paar unserer Kunden sind abgesprungen“, sagt Benjamin Leßner. Als die beiden Ende vergangenen Jahres die Entscheidung verkündeten, die Boxenhaltung zu beenden, hätten manche ihre Pferde abgezogen. Der Grund: Einige seien besorgt gewesen, dass sich die Tiere nicht an die gemeinsame Stallhaltung gewöhnen.

Deshalb sind aktuell auch nur die zwei Pferde in dem umgebauten Stall zu Hause. Die treten inzwischen in den Stall und steuern die Heuraufe an. Hier hat der weiße Warmblüter Silvano das Sagen. Sein Stallgefährte, der fuchsfarbene Lazy, ein Quarter-Horse-Haflinger-Mix, weicht zurück, wenn sie sich zu nahe kommen. Die Rangordnung zwischen den beiden sei geklärt, so Carina Leßner. Im Stall ist damit alles friedlich.