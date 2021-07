Wie in den Vorjahren startet das dreiwöchige Stadtradeln, eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte Kampagne des Klima-Bündnisses, Mitte August: Von Mittwoch, 18. August, bis Dienstag, 7. September, sind alle Menschen aufgerufen, möglichst oft das Auto stehenzulassen und stattdessen mit das Fahrrad zu nutzen. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) ermuntert dazu: „Ich würde mich freuen, wenn wir auch dieses Jahr gemeinsam an unseren Erfolg anknüpfen und es mit unseren erradelten Kilometern wieder zu einem Preis schaffen könnten.“ 2020 konnte der Landkreis den Preis des Landes Rheinland-Pfalz für meisten Gesamtkilometer einheimsen. Ihlenfeld schlägt vor, sich während der diesjährigen Sommerferien in den Sattel zu schwingen. Mit der Planung kann man schon beginnen und sich online anmelden unter www.stadtradeln.de und dann die Region auswählen, in der man lebt, arbeitet oder zur Schule geht. Die beliebten Rallye-Fragen lassen sich Mitte August im Internet abrufen. Geradelte Kilometer können über die Stadtradel-App per GPS direkt erfasst oder online im persönlichen Stadtradeln-Konto eingetragen werden.