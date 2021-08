Sofern das Wetter mitspielt und die aktuelle Coronalage es zulässt, wird es am kommenden Wochenende eine Kerwe in abgespeckter Form geben. Im Mittelpunkt steht das „Picknick in Weiß“ am Sonntag 5. September, in einem Teilbereich der Neugasse. Allerdings gilt: Um mitzumachen, muss man sich vorab anmelden.

Ein Teilbereich der Neugasse vor der Kindertagesstätte wird am Sonntag für den Autoverkehr gesperrt. Dort werden Tische mit weißen Tischdecken und Bänke aufgebaut. Die Teilnehmer sollen ein weißes Oberteil tragen und Essen, Trinken und eigenes Geschirr mitbringen. Getränke können auch vor Ort gekauft werden. Die Tische können ab 11 Uhr eingedeckt werden, wünschenswert ist eine Deko in weiß/silber.

Vorgesehen ist, dass gegen 14 Uhr im Picknick-Bereich die Kerweborsch die Kerwe-Redd verlesen; das Schriftstück kann danach erworben werden. Auch sollen die neue Miss Käskuchen vorgestellt und die bisherige verabschiedet werden. Für ein Kuchenbüffet will der Förderverein der Kita sorgen. Es wird laut Ankündigung Eintrittsgeld erhoben (Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder ab sechs Jahre einen Euro), wofür es ein Armband gibt, das während der Picknick-Veranstaltung, die bis etwa 17 Uhr geht, zu tragen ist.

Es gelten die 3G-Regeln und beim Herumlaufen müssen Masken getragen werden. Eine Datenerfassung wird vorgenommen.

Was noch geplant ist

Das Weingut Schur in der Hauptstraße will den Winzerhof öffnen, mit Livemusik am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr. Die TV-Gaststätte „Zur Halbzeit“ am Kindenheimer Sportplatz will ebenfalls an den Kerwetagen Gäste bewirten.

Zugesagt hat ein Schausteller mit Süßwarenstand und einem Fahrgeschäft für die Kleinen am Platz vor der Sport- und Freizeithalle.

Anmeldung

Eine Anmeldung zum Picknick in Weiß am Sonntag ist möglich unter Telefon 06359/9398688 oder per E-Mail an: picknick@rotwoi.de.