Die Faustballer der TSG Tiefenthal laden am Samstag zum Jedermann-Turnier auf den eigenen Faustballplatz ein. „Es ist ein Turnier, an dem jeder teilnehmen kann, auch wenn er noch nie Faustball gespielt hat. Das Gesellige, das Gemeinschaftliche stehen hier im Vordergrund“, sagt Organisator Robert Happersberger von der TSG. Treffpunkt sei um 14 Uhr, man könne spontan vorbeikommen, die Mannschaften werden dann gemischt, sodass sie aus erfahrenen Akteuren und Neulingen bestehen. Nach dem Turnier geht es nahtlos in ein Sommerfest über, es wird unter anderem gegrillt und Bier ausgeschenkt.