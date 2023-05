Frischgebackene Eltern aus dem Landkreis Bad Dürkheim erhalten ab sofort Post von der Kreisverwaltung – und zwar von der guten Sorte. Jugendamtsleiter Alexander Kirchmer formuliert es wie folgt: „Der Landkreis sagt ,Hallo!‘ und macht ein Willkommensgeschenk.“ Neben einem Brief, in dem Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und Kreisbeigeordneter Timo Jordan (SPD) auf diverse Hilfs- und Familienbildungsangebote, Eltern-Kind-Treffs sowie Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen, enthält das von der Verwaltung geschnürte Päckchen Informationsmaterial, ein knallgrünes Lätzchen und ein Babyhandtuch mit dem Logo des Landkreises. Als Beweggrund für die Aktion führt Kirchmer an, dass der Landkreis Bad Dürkheim Familien nicht im Stich lasse, sondern offen auf sie zugehen wolle. Zugleich sollen die Eltern durch das Willkommensgeschenk sensibilisiert und auf bestehende Angebote und Beratungsstellen aufmerksam gemacht werden. Dazu dient zum Beispiel die Broschüre „Frühe Hilfen“, die jungen Familien dabei helfen soll, sich in der neuen Konstellation zurechtzufinden. Die ersten Pakete dieser Art werden derzeit verschickt. Sie gehen an die Väter und Mütter, die ab dem 1. April beim Kreisjugendamt Elterngeld beantragt haben.