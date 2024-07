Der Bagger kam einen Tag später als angekündigt, aber nun ist er wirklich da: Die Sanierung der abgesackten Ferdinand-Porsche-Straße in Grünstadt hat begonnen. Um etwa 7.30 Uhr am Dienstag haben Arbeiter den Abschnitt gesperrt. Damit ist – voraussichtlich bis Ende Oktober – eine der beiden Zufahrten zum Globus-Gelände blockiert. Und wer zu Eric Weber Color & Fahrzeugtechnik will, muss einen Schlenker übers Gelände des Autohauses Falter fahren.

