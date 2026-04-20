Mit einer berührenden Botschaft über Vielfalt und Zusammenhalt hat das Theater Alte Werkstatt Frankenthal am vergangenen Mittwoch Eisenberger Kinder aus den Kitas und Zweitklässler im evangelischen Gemeindehaus begeistert. Gespielt wurde „Irgendwie Anders“ – die Geschichte eines Außenseiters, der lernt, dass Anderssein kein Makel ist. Nach der Vorstellung nutzten die Kinder die Gelegenheit für Erinnerungsfotos mit den Schauspielern und kamen an mehreren Spielstationen miteinander ins Gespräch. Am Kreativtisch gestalteten sie eigene „Irgendwie Anders“-Figuren und nahmen diese als Maske oder Stabfigur mit nach Hause. Zum Abschluss pressten die Kinder Buttons mit den Aussagen „Ich bin einzigartig“ oder „Schön, dass es mich gibt“ – ein sichtbares Zeichen dafür, dass jeder besonders und wertvoll ist.