Offenbar hat die Polizeiinspektion Grünstadt alles richtig gemacht: Sie hatte zehn Mädchen auf die Wache eingeladen – und nach dem Tag bei der Polizei wollen die Mädchen vor allem eins: Polizistinnen werden.

Nicht nur Sarah Kremer ist überaus zufrieden. Auch die Schülerinnen, die den ganzen Tag mit der 27-jährigen Polizeikommissarin und ihren Kollegen verbracht haben, sind glücklich. Alia Abt zum Beispiel. „Das hat Spaß gemacht“, sagt sie und strahlt. Zuvor habe sie sich nicht vorstellen können, was die Aufgaben der Polizei sind. Jetzt weiß sie: „Man macht dort mehr als man denkt.“ Die 13-Jährige kennt nun die Ausrüstung am Gürtel der Polizistinnen und sie weiß, wie schwer das alles ist. Vor allem aber weiß sie nun ganz sicher, was sie nach der Schule werden will: „Ich kann mir vorstellen, Polizistin zu werden. Zum Einstieg gehe ich auf die Wache. Und je nachdem wie es mir gefällt, gehe ich dann zum SEK.“ Eigentlich, so sagt die Schülerin der IGS Eisenberg noch, wollte sie zum Militär, aber nach dem Tag wisse sie: „Bei der Polizei ist es viel cooler.“

Jasmin Stark ist sich ebenfalls sicher, dass die Polizei genau ihr Ding ist, vor allem die Hundestaffel hat es der 13-Jährigen angetan: „Jetzt hoffe ich, dass es mit einem Studium bei der Polizei klappt“, sagt die Schülerin der IGS Osthofen. Die Arbeit der Kripo hat Estelle Göbel (12) fasziniert: „Es ist spannend, wenn man sieht, was am Tatort passiert und wie man Fingerabdrücke sichern kann“, sagt die Schülerin des Wormser Rudi-Stephan-Gymnasium.

Dass so viele Mädchen aus Rheinhessen dabei sind, liegt daran, dass die Polizei ihr Angebot für den Girls’ Day, bei dem sich Mädchen über Berufe informieren können, im Internet veröffentlicht hat. Mit Sarah Kremer haben die Schülerinnen wohl auch eine gutes Vorbild für den Beruf der Polizistin gefunden: „Mir macht die Abwechslung Spaß“, erzählt die 27-jährige Polizeikommissarin. Man sitze nicht den ganzen Tag über am Bürotisch, sondern sei draußen unterwegs, habe Kontakt zu den Menschen. Und: Man habe viele Möglichkeiten, sich innerhalb der Polizei zu verändern, etwas zu finden, was Spaß mache. Derzeit sind unter den 51 Polizisten in der Grünstadter Inspektion 20 Frauen. Und vielleicht bekommen sie mit Hannah Lipp (12), die die Realschule plus Flomborn/Flörsheim-Dalsheim besucht, in ein paar Jahren ja eine weitere Kollegin. Die Zwölfjährige sagt: „Ich wollte schon immer zur Polizei. Seit ich fünf bin.“ Der Tag bei der Grünstadter Inspektion habe sie bestärkt, diesen Traum weiterzuverfolgen.