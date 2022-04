Immer mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge kommen auch in Rheinland-Pfalz an. Darunter werden zunehmend allein reisende Minderjährige erwartet. Die gemeinnützige GmbH Villa Familia aus Carlsberg sucht unter anderem Pflegefamilien.

„Soziale Einrichtungen und offene Träger sind derzeit aufgerufen, sich auf einen großen Zustrom an Geflüchteten aus der Ukraine vorzubereiten“, sagt Andreas da Trindade, der unternehmerische Geschäftsführer der Villa Familia gGmbH in Carlsberg. Die Jugendämter seien sicher, dass auch bald unbegleitete Minderjährige darunter seien, denen eine sichere Unterkunft geboten werden müsse. Teilweise machten sich Teenager allein auf den Weg oder es kämen Kinder in Deutschland an, die in der Ukraine in Heimen untergebracht waren. „Deshalb sind wir aktuell dabei, unseren Pool an Pflegefamilien zu erweitern“, berichtet er.

Die Teamkoordinatorin Pflegekinderwesen, Diana Gruhler, erzählt: „Wir fragen bei allen unseren ungefähr 50 Pflegeeltern an, ob sie sich auch vorstellen könnten, ein Mädchen oder einen Jungen aus der Ukraine aufzunehmen. Darüber hinaus suchen wir weitere Menschen, die sich eventuell um ein, zwei Kinder kümmern könnten.“ Da Trindade macht deutlich: „Um junge Geflüchtete aufzunehmen, sollte man belastbar, erziehungserfahren und offen im Umgang mit anderen Kulturen sein.“ Äußerst wichtig sei die Bereitschaft, Sprachbarrieren im Alltag mit nonverbalen und kreativen Mitteln zu überwinden.

Wochenlanges Bewerbungsverfahren

Interessierte werden zunächst telefonisch beraten. Sollte sich bei diesem Erstkontakt zeigen, dass sich die Paare oder Einzelpersonen ernsthaft der Herausforderung stellen wollen, wird ein persönliches Gespräch vereinbart – der Start für ein Bewerbungsverfahren, das zwischen sechs und zwölf Wochen dauern kann. Den Kandidaten wird ein 29-seitiger detaillierter Fragenkatalog vorgelegt. Dabei geht es beispielsweise um eigenen Nachwuchs und den Beruf, unter anderem vor dem Hintergrund, ob derjenige wirklich genügend Zeit aufwenden kann, um sich einem neuen Familienmitglied zuzuwenden.

„Manche Leute haben auch ganz konkrete Vorstellungen, wollen kein behindertes oder farbiges Kind, keinen Sprössling von Alkoholikern“, so Gruhler. Wenn soweit alles passt, Gesundheits- und Führungszeugnisse ebenfalls in Ordnung sind, schaut sich eine Fachkraft die Wohnverhältnisse der Kandidaten an. „Es muss ausreichend Platz vorhanden sein, ein eigenes Zimmer für das Kind ist keine Voraussetzung.“ Das letzte Wort habe jedoch immer das zuständige Jugendamt, erläutert Gruhler. Die Behörde müsse eine Pflegefamilie als geeignet genehmigen.

Ansprechpartner für Betreuer und Betreute

Villa Familia, die mit zahlreichen Sozialämtern aus der Region zusammenarbeitet, unterstützt die Pflegeeltern und die Betreuten. „Beide Seiten können sich gleichermaßen an uns wenden. Wir sind neutrale Ansprechpartner“, hebt da Trindade hervor. Zudem gehe man einmal monatlich in jede Familie, halte für die Jungen und Mädchen natur- und erlebnispädagogische Angebote bereit. Insgesamt begleitet die gemeinnützige GmbH, die 38 Mitarbeiter beschäftigt, gegenwärtig rund 70 bis 80 Pflegekinder.

Die Motivation, ein Kind bei sich aufnehmen zu wollen, sollte keinesfalls darin bestehen, das Gehalt aufzubessern, betonen da Trindade und Gruhler. Ohne spezielle Zuschläge, etwa wegen Entwicklungsbeeinträchtigungen, liegt das monatliche Pflegegeld, nach Alter gestaffelt, zwischen 874 und 1076 Euro. Anders sind die Beträge, wenn es sich um eine sogenannte Inobhutnahme für bis zu sechs Tage in einem akuten Notfall handelt oder um eine maximal einjährige Bereitschaftspflege, während der geprüft wird, ob die Herkunftsfamilie in der Lage ist, das Kind adäquat zu versorgen. Außer Pflegestellen werden auch Menschen gesucht, die Villa Familia bei ambulanten pädagogischen Angeboten unterstützen können – unter anderem mit Wohnraum oder Sprachkenntnissen in Ukrainisch oder Russisch.

KONTAKT

Villa Familia, Telefon 06356 2275944, E-Mail: info@villafamilia.de.