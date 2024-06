Es darf wieder mal ein bisschen lauter werden: Am Samstag steigt in Ramsen das Garage-Day-Open-Air-Festival – von vier Bands gibt es dabei dann kräftig auf die Ohren.

Eigentlich findet das Garage-Day-Open-Air-Festival in Ramsen ja eher in unregelmäßigen Abständen statt. Auch ohne Pandemie sind seit 2000 oft zwei, drei Jahre Abstand zwischen den einzelnen Ausgaben gewesen. Jetzt lässt Organisator Peter Boger die Veranstaltung direkt wieder von der Leine, nachdem sie schon 2023 stattfand. „Es lief einfach so gut, dass wir es direkt wiederholen wollten“, so Boger, der für die FDP auch etwa im Stadtrat sitzt.

250 Leute waren 2023 am Start, Boger hofft, dass es am Samstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr, wieder so viele werden. Auf dem Gelände in der Pfaffenhecke 31 treten dann nämlich vier Bands auf. Der aus Kerzenheim stammende Martin Ebel alias Motörkid spielt Motörhead-Cover, die in Eisenberg gestarteten Garaasch geben Deutsch-Rock zu Besten, Bogers eigene Band It Must Be Said (unser Bild) aus Ramsen machen Metalcore/Hardcore. Neu dabei sind Call Of The Sirens aus Landau, die Thrash Metal mit deutschen Texten auf die Bühne bringen.

Zehn Euro Eintritt kostet der Spaß, wobei diese entweder an der Abendkasse oder im Vorverkauf via Eventim zu entrichten sind. „Wir hatten das im vergangenen Jahr mit Eintritt probiert und es lief besser als ohne. Das strahlt für die Leute mehr Wertigkeit aus“, findet Boger. Getränke und ein bisschen Catering soll es am Veranstaltungsabend auch geben. „Laugenstangen und solche Sachen“, sagt Boger. Und auch das Deutschland-Spiel bei der Fußball-EM muss man als Konzertbesucher nicht verpassen. Boger: „Wir bieten parallel zu den Auftritten Public Viewing an.“