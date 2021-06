16 voll gefüllte blaue Abfallsäcke sind am Samstag von freiwilligen Müllsammlern beim Grünstadter Bauhof abgegeben worden.

Von Anja Benndorf

„Auch entdeckt haben wir Radkappen, ein Verkehrsschild und einen Gullydeckel, die einfach in der Gegend herumlagen“, berichtete Felix Eichner aus der Fridays-For-Future-Ortsgruppe, die die Aktion initiiert hat. Beginnend auf der Alla-Hopp-Anlage haben 15 bis 20 Personen in wechselnder Zusammensetzung an verschiedenen Stellen in der Stadt den Unrat aufgehoben, den andere achtlos weggeworfen haben. Extrem viel zu finden gewesen seien Verpackungen aus Schnellrestaurants, so der 18-Jährige. Er forderte die Systemgastronomie auf, ihre Kunden stärker für das Vermüllungsproblem zu sensibilisieren. „Make Grünstadt grün again“ stand auf einem der Schilder, die beim Startpunkt hochgehalten wurden. Müllsammeln sei zwar nicht Aufgabe der Klimaschutzbewegung, stellte Eichner eingangs klar, „aber wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen“.