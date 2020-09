732.600 Euro aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen fließen nach Hettenleidelheim. Darüber hat der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU), der im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages sitzt, am Mittwoch informiert.

Das Geld fließt im Rahmen des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags habe in seiner Sitzung am Mittwoch darüber entschieden, die Sanierungen in den Jahnturnhallen zu berücksichtigen. Für diese Förderung aus Berlin hatte sich der Bundestagsabgeordnete in den vergangenen Wochen in Berlin eingesetzt. „Ich freue mich, dass die eingereichten Projektskizzen der Jahnturnhallen in Hettenleidelheim vom Haushaltsausschuss erfolgreich beschieden wurden“, sagt Steiniger.

Das Bundesprogramm wurde in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen. Bundesweit seien seit dem Aufruf des Förderprogramms im Jahr 2018 rund 1300 Interessensbekundungen eingegangen.

Planungen noch in diesem Jahr

Die Übernahme von 732.600 Euro durch den Bund sei eine erhebliche Finanzspritze für die Kommune. Die Modernisierungsmaßnahmen der Sanitäranlagen der Jahnturnhallen sollen auf Basis der vorliegenden Projektskizzen umgesetzt werden. „Ich hoffe, dass mit den Bauarbeiten zügig begonnen werden kann. Die Realisierung eines Sanierungsprojektes in dieser Dimension ist auch für Bau- und Handwerksbetriebe aus der Region besonders vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bedeutsam“, so Steininger.

Hocherfreut ist auch Steiningers Parteifreund Steffen Blaga (CDU), Hettenleidelheims Ortsbürgermeister, über die positiven Nachrichten aus Berlin. „Ich war überrascht, dass es dieses Mal mit einer Förderung klappen wird. Mit der Zusage von 90 Prozent der Kosten hat die Gemeinde jetzt eine völlig neue Ausgangsbasis, um das lange gewünschte und längst überfällig Sanierungsprojekt anzugehen“, reagierte der Ortsbürgermeister gestern am Nachmittag.

Er werde in der kommenden Ratssitzung nach dem offiziellen Eingang des Förderbescheids zunächst den Gemeinderat detailliert in Kenntnis setzen, kündigte der Ortsbürgermeister an. Dann folge die Phase, in der mit der Verwaltung die weitere Vorgehensweise abgesprochen werden muss. Auf diese Weise will Blaga den Weg für die Vergabe eines Planungsauftrags möglichst noch in diesem Jahr in die Wege leiten. Er gehe davon aus, dass mit der Zusage aus Berlin auch die Bedingung verknüpft ist, dass die Mittel bis spätestens Ende 2022 ausgegeben sein müssen.