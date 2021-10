Die christliche Organisation Samaritan’s Purse sammelt wieder Weihnachtsgeschenke für arme Kinder in Osteuropa. Für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ werden bis zum 15. November an Sammelstellen im Leiningerland und in Eisenberg Päckchen angenommen.

Wer mitmachen möchte, kann eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten. Man kann aber auch vorgefertigte Kartons bestellen (www.jetzt-mitpacken.de). Die Pakete werden mit neuen Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Ist der Karton gepackt, wird er bis Mitte November mit einer Geldspende – empfohlen werden 10 Euro für die Abwicklung der Aktion – zur Annahmestellen gebracht. Gerne werden nach telefonischer Rücksprache mit Anita Bertram, 06356 919053, Wollspenden entgegengenommen, aus denen Strickerinnen Kinderkleidung herstellen, wie es in einer Mitteilung der örtlichen Organisatoren heißt.

Folgende Sammelstellen gibt es in der Region:

Altleiningen: Haarmoden Schneider, Obere Bahnhofstraße 3; Bockenheim: Praxis Jonas-Eckelmann und Eckelmann, Gartenstraße 17; Carlsberg: Blumenkorb, Wattenheimer Straße 2; Eisenberg: Edith Kauth, Kerzenheimer Straße 10, Delker Optik, Kerzenheimer Straße 23, Wäscherei Carmen Giel, Hauptstraße 119a, Protestantisches Pfarramt 2, Theodor-Storm-Straße 44 (Steinborn); Großkarlbach: Metzgerei Klomann, Hauptstraße 34; Grünstadt: Teichmann Optik, Hauptstraße 5, Evangelische Stadtmission, Jakobstraße 30, Lebenshilfe, In der Haarschnur 44, Foto Quelle, Am Luitpoldplatz 3, Fressnapf, Kirchheimer Straße 65, Bären-Apotheke, Verladeplatz 2-4 , Calvary Chapel, Dieselstraße 13, Modehaus Jost, Bahnhofstraße 1a, Blumenhaus Schimmel, Kirchheimer Straße 35a, Martins-Apotheke, Vorstadt 3. Hettenleidelheim: Markt-Apotheke, Hauptstraße 27a, RV Bank Rhein-Haardt, Hauptstraße 71; Kirchheim: Stern-Apotheke, Bissersheimer Straße 27; Ramsen: Familie Jackwerth-Ehrhard, Mühlweg 3, Servicepunkt MaGo, Hauptstraße 46, Friseursalon Ernst, Hauptstraße 62; Sausenheim: Tankstelle Baade, Sausenheimer Straße 71; Wattenheim: Grundschule, Hauptstraße 34, Kindergarten, Friedhofstraße, Sabine Keim, KG-Praxis, Speyerer Straße 62.