Vom frühen Abend bis Mitternacht hat es am Samstag ordentlich was auf die Ohren gegeben. Bei der dritten Auflage des Carlsberger Rockabends standen fünf örtliche Bands auf der Bühne im kleinen Festzelt am TSV-Sportplatz.

Den Anfang machte die Blues-Rock-Formation Straight Ahead, die schon rund ein Vierteljahrhundert handgemachte Musik zur tollen Soulstimme ihrer Frontfrau Angela Amberger macht. Pia Kern steht beim Quintett SM – Spaß und Musik am Mikrofon. Auf der Setlist findet sich eine interessante Mischung von Coversongs. Nach vielen Wechseln in der Urbesetzung begeisterte Noize Control mit Gitarrist und Sänger Martin Jungen, der auch mal Keyboard spielt, die Besucher. Mit Bounz! (unser Bild) kam Bewegung ins Publikum. Der Name der 2019 gegründeten Band leitet sich vom Englischen to bounce ab, was so viel heißt wie abprallen, federn. Zum Headbanging animiert haben schließlich Beer for the Slaughterman, eine Musikgruppe deren Repertoire alle Metalfans erfreut. Der Ticketpreis zu dem Fünffach-Konzert war mit einem Euro kaum erwähnenswert. Warum so günstig? Mitorganisator Markus Kraus, der in zwei der Bands als Bassist mitwirkt, erläuterte: „Alles wird teurer. Wir wollen mit dem Eintritt sowie erschwinglichen Getränke- und Speisepreisen vielen Leuten die Teilnahme am Rockabend ermöglichen.“ Das gehe allerdings nur, weil die Musiker hinter dem Konzept stünden.