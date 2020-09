Fünf weitere Corona-Fälle verzeichnet das Gesundheitsamt seit Freitag im Landkreis Bad Dürkheim. Damit sind derzeit neun Infektionen bekannt.Seit Ausbruch des Coronavirus sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim insgesamt 519 Personen positiv auf das Virus getestet worden; 370 im Landkreis Bad Dürkheim und 149 in der Stadt Neustadt. 349 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 140 Personen wieder gesund, es sind aktuell sieben Infektionen bekannt. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, zwei Personen aus Neustadt. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis pro 100.000 Einwohner sieben Corona-Fälle, in der Stadt Neustadt 13. Der Inzidenz der letzten sieben Tage lag deutschlandweit bei 12,9 Fällen pro 100.000.